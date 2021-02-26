За счет заимствований в бюджет-2020 его доходная часть была перевыполнена на 54 миллиарда гривень.

Фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 триллиона гривень, что на 53,9 миллиарда гривень больше планового показателя.

Читайте такжеГосдолг Украины в январе вырос сразу на $490 миллионовОб этом сообщается в опубликованном отчете о выполнении госбюджета за 2020 год на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что фактический дефицит госбюджета составил 217,1 миллиарда гривень, что на 81,3 миллиарда гривень меньше запланированного показателя.

"Основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита госбюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования. Всего за прошлый год государственных заимствований осуществлено на сумму 639,6 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

При этом государственный долг по отношению к ВВП на конец 2020 года составил 56,8%.

Отмечается, что правительство в 2020 году обеспечило финансирование защищенных статей расходов.

В частности, на национальную безопасность и оборону государства в 2020 году направили общий ресурс в сумме 249,1 миллиарда гривень, что на 31,1 миллиарда гривень больше по сравнению с 2019 годом.

На выплату заработной платы и начислений для работников бюджетной сферы в 2020 году потратили 240,5 миллиарда гривень, что на 30,5 миллиарда гривень больше, чем в 2019 году;

Кассовые расходы госбюджета для перечисления трансфертов в Пенсионный фонд составили 202,3 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 57,6 миллиарда гривень, роспись выполнена на 106,5%.

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Автор: Богдан Слуцкий