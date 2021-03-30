Чистая прибыль банков Украины за январь-февраль снизилась на 59%.

Чистая прибыль украинских банков за январь-февраль 2021 года снизилась на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,491 миллиарда гривень.

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Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы украинских банков за первые 2 месяца нынешнего года снизились на 24,1% по сравнению с прошлым годом и составили 35,1 миллиарда гривень. Расходы банков за январь-февраль 2021 года составили 28,6 миллиарда гривень – на 5,8% меньше, чем в 2020 году.

Что этому предшествовало

Украинские банки в 2020 году получили 41,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году, когда банковский сектор заработал 58,4 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий