Министр экономики обещает расширение программ путем изменений в бюджет.

В Минэкономики анонсировали появление новых программ по кредитованию среднего бизнеса, а также расширение программы ипотеки для граждан.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

По словам министра, в настоящее время ставка по ипотеке составляет примерно 10%. Она является высокой и не работает массово.

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"Для того, чтобы заработало, надо, чтобы ставка в ипотеке в досрочном периоде 10-15 лет была 3-4%. Тогда это будет массово. Это простые расчеты. А кредиты, которые объективно сейчас средние в стране, они идут вниз. Эта программа, которая была "5-7-9", было очень трудно ее запускать, но одним из позитивов этой программы было то, что банки начали кредитовать и конкурировать. И уже нет ставок 24-25. И не только из-за учетной ставки. А потому, что перекредитовываются в других банках и получают компенсацию в 0. И у нас прирост, когда мы начинали, третий месяц общая сумма была 250 миллионов выдано вообще в стране, то на июль мы выходили и продолжаем в районе 800-900 миллионов в неделю. Это недостаточно еще, потому что мы хотели, чтобы программа была до 20 миллиардов, но сейчас мы уже имеем порядка 6,5. И стабильно 700-800 миллионов в неделю. Сейчас программа для тех категорий, для которых она была, работает. Но этого недостаточно. В изменениях в бюджет на следующий год мы будем расширять программы. Будут новые программы - для среднего бизнеса, потому что сейчас она действует только для микро и малых предприятий с ограниченной компенсацией, расширение на людей ипотеки. Сейчас ипотека рыночная в районе 10+ процентов. Есть разные случаи, но это точечно. Люди не будут брать кредиты под 10% массово", - сказал Петрашко.

Также он привел расчет, при каких условиях люди могут начать массово брать ипотечные кредиты.

"Простой расчет показывает: средняя зарплата 10 тысяч гривен, семья зарабатывает где-то 16-17 тысяч (средний доход), для того, чтобы квартиру 40-45 тысяч долларов, которая является средняя по Украине, кредит под 3% говорит, что семья будет оплачивать в районе 7-8 тысяч гривен из расчета 10+ лет амортизации. Тогда будут брать. Если будет больше 8 тысяч гривен обслуживания, это проценты и тело, кредит на ипотеку массово не будут брать. Для того, что нам вернуться в 2007 год, когда ипотека, в валюту переведенная на гривны, составила в год 200 миллиардов гривен в настоящем эквиваленте. О таком мы можем только мечтать. Но сейчас это потихоньку закладываем в последующие периоды, чтобы в 2021 году пошли массовые кредитования", - пояснил Игорь Петрашко.

Кредитование в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает вполне реальным снижение кредитной ставки по ипотеке до 10%.

Украинские банки за последние 3 месяца значительно снизили кредитные ставки для бизнеса, сообщили в НБУ.

В рамках программы "Доступное кредитование" 5-7-9%" почти 60% займов получили фермеры.

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Автор: УНИАН