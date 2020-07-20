Foreign Policy: Время "вытрясти" деньги из оффшоров, чтобы смягчить ущерб от пандемии

Корпорации и состоятельные люди спрятали более 36 триллионов долларов, не уплатив с них налоги, настало время "разбить эту копилку".

Потери, связанные с пандемией COVID-19 и ее массивными экономическими последствиями, трудно оценить. Однако, можно уверенно сказать, что речь идет об огромных цифрах.

Только первый пакет стимулирования в США перевалил за два триллиона долларов. Кроме того, болезнь отражает жизнь, сокращает экономическую производительность, а много людей столкнутся с личными финансовыми руинами. Понадобятся дополнительные пакеты стимулирования. Глобальная же цена будет еще выше, - пишет Foreign Policy.

Горькая правда в том, что потерь и последствий пандемии можно было избежать или сильно смягчить, если бы лидеры выполнили свою работу. В 2013 году Всемирный банк подсчитал, что, тратя 3,4 миллиарда долларов ежегодно, можно было бы помочь развивающимся странам построить серьезные антиэпидемиологические возможности. Это сократило бы шансы начала глобальных вспышек болезней. Однако, эти относительно меньшие расходы не были произведены.

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Также можно точно сказать, что много лидеров включая президента США Дональда Трампа слишком медленно отреагировали на коронавирус, повышая человеческие и финансовые потери. Эти ошибки обострили страдания других стран по всему миру. Столкнувшись с экономическими трудностями и с острым сокращением налоговых поступлений в ближайшем будущем, как миру заплатить за это бедствие?

Деньги, нужные, чтобы разобраться с пандемией коронавируса, на самом деле на "расстоянии вытянутой руки". Они спрятаны в оффшорных финансовых центрах, которые еще называют "налоговыми небесами". Согласно оценкам, в таких центрах сосредоточено около 36 триллионов долларах в форме наличных денег, золота, ценных бумаг без учета таких активов, как недвижимость, предметы искусства и драгоценности. Для сравнения, федеральные налоговые поступления в США составляют чуть более 3 миллиардов долларов в год.

"Налоговые небеса" разбросаны по всему миру. Они существуют в Швейцарии, Гонконге, на Каймановых островах, Британских Виргинских островах, Багамах, на острове Мэн, в Люксембурге, Лихтенштейне, Ирландии и Вануату. А согласно Financial Secrecy Index, США на втором месте в мире после Каймановых островов по уровню помощи людям в сокрытии своих активов. Десятилетиями перечисленные выше и другие оффшоры помогали отдельным богачам и корпорациям накапливать и скрывать большие состояния, избегая налогообложения.

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Таким образом они обострили неравенство доходов, повысили глобальную финансовую нестабильность и позволили международным корпорациям и их акционерам положить в карман триллионы долларов, которые должны были стать налогами. Бывший и нынешние политические и бизнес-лидеры закрывали глаза и даже использовали оффшоры. Расследование "Панамских бумаг" разоблачило, что 140 политиков из более чем 50 стран, а также звезды шоу-бизнеса, наркодилеры, контрабандисты оружия и другие тайно владели счетами в Панаме. А эта страна - лишь один из таких центров в мире. Почему "налоговые небеса" до сих пор не закрыли?

"Мы много говорим о них, кричим, что их деятельность незаконна, но не закрываем их. Потому что политическая верхушка там. Оффшоры не могут существовать без согласия стран, чьи трансакции они принимают", - пояснил американский эксперт по вопросам налогообложения Ли Шеппард.

Финансовые последствия такой жадности были разоблаченны пандемией коронавируса. Оффшоры довели мир до нищеты, лишив страны ресурсов, которые им необходимы для преодоления глобальных кризисов. Но пандемия COVID-19 дала лидерам шанс сделать работу над ошибками и закрыть "налоговые небеса" раз и навсегда. Для этого потребуется политическая воля, юридические действия, согласованное глобальное давление и публичность.

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Для начала нужно понимание, что для государственного и частного сектора больше не приемлема толерантность и использование оффшоров. Но понадобится и еще кое-что: лидеры должны прекратить думать только о своих краткосрочных политических целях, что лишь усугубляет масштабы и цену вызовов, с которыми столкнутся будущие поколения. Пандемия COVID-19 - это лишь один пример того, как американцам и другим народам по всему миру придется платить триллионы долларов, одолженные для того, чтобы разобраться с последствиями. Потери, связанные с климатическими изменениями, миграцией людей, истощением природных ресурсов и других кризисов будущего, могут затмить COVID-19.

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