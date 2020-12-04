За принятие закона в целом проголосовали 304 народных депутата.

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла закон о внесении изменений в госбюджет с целью обеспечения выплат предпринимателям, предусмотренных президентскими законами.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 4431) за основу проголосовали 302 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, в целом за него проголосовали 304 народных избранника.

Также 301 депутат поддержал срочное подписание закона главой парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно возможности направления средств фонда борьбы с COVID-19 на меры по оказанию единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Что этому предшествовало

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Верховную Раду в ближайшее время будет подан законопроект, предусматривающий выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности подпадает под запрет усиления карантина.

4 декабря Рада приняла президентские законы, предусматривающие выплату единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям, а также введение налоговых каникул для физических лиц-предпринимателей первой группы и списание для них налогового долга или отсрочку по его выплате.

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Автор: Екатерина Жирий