За принятие проекта закона проголосовали 297 депутатов.

Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№ 4429) за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Также 301 депутат поддержал срочное подписание закона главой парламента.

Комментарий премьер-министра

Представляя законопроект, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это необходимые инициативы, в которых будут нуждаться люди в случае усиления противоэпидемических мер.

"Мы не исключаем сценария ухудшения эпидемиологической ситуации, и нужно будет реагировать быстро и прогнозированно… Сейчас мы можем допустить, что жесткого карантина до Нового года не будет. Мы рассчитываем пройти декабрь с ныне действующими карантинными ограничениями", - сказал Шмыгаль, добавив, что введение жесткого карантина возможно в начале января.

Как будут выплачивать компенсацию

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в ходе своего выступления сообщила, что выплаты по данному закону будут диджитализированы и будут происходить через «Дію».

"Это достаточно амбициозный проект, потому что мы думали, что все выплатим в течение нескольких недель. Поэтому были внесены технические изменения, чтобы обеспечить этот механизм очень быстрой выплаты гражданам", - сказала Третьякова.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается выплата единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривень застрахованным лицам – наемным работникам и физлицам-предпринимателям, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае остановки их деятельности из-за введения ограничительных противоэпидемических мер. Также предусмотрены единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и единовременная компенсация субъектам хозяйствования расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников.

Что этому предшествовало

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Верховную Раду в ближайшее время будет подан законопроект, предусматривающий выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности подпадает под запрет при усилении карантина.

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Автор: Екатерина Жирий