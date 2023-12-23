Под ограничения попали полсотни физических лиц и более 130 компаний.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении новых санкций против лиц и компаний, действующих в ущерб интересам Украины. Соответствующие указы главы государства опубликовал Офис президента.

Всего под новые ограничения попало 51 физическое лицо. Кроме граждан России в списке также есть граждане Украины, Латвии, Кипра и Великобритании. Некоторые из них имеют паспорта сразу двух стран.

Кроме того санкции наложены на 134 компании. Подавляющее большинство происходят с территории РФ, но также есть и те, что работают на оккупированной территории Украины – в Крыму.

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Ко всем фигурантам санкционного списка применяются уже привычные ограничения – блокирование активов на территории Украины, запрет торговых операций и транзит ресурсов по стране, аннулируются лицензии и тому подобное. Для физических лиц, не являющихся гражданами Украины, запрещается въезд на украинскую территорию.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, в пятницу Белый дом опубликовал указ Байдена, который позволяет применение ограничений к банкам, обслуживающим платежи, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Таким финучреждениям будет отказано в доступе к финансовой системе США. Американские власти смогут запретить открывать счета в США, а также блокировать их имущество.

Также мы рассказывали, что Индия внезапно прекратила принимать танкеры с российской нефтью. Это произошло после введения Вашингтоном ряда санкций против танкеров, возящих российскую нефть в обход санкций.

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