У Зеленского обещают, что резкого поднятия тарифов на электроэнергию не будет.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Кабмин до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никифоров сообщил на брифинге в Киеве.

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"Тарифы на электроэнергию: я от имени президента хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, — не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента", - заявил он.

По словам пресс-секретаря, Зеленский понимает, что уже сейчас есть слои населения, которым нынешние тарифы "слишком велики и непосильны".

Никифоров подчеркнул, что сейчас правительство, НКРЭКУ прорабатывают решение СНБО относительно того, какой должна быть система уплаты за электроэнергию и цены.

"СНБО на это выделили определенное время. Я думаю, что ко Дню независимости, вероятнее раньше, мы увидим кто и сколько должен платить", - отметил он.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств), и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

31 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам выездного заседания под председательством президента, которое состоялось в Краматорске, заявил, что глава государства «поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения».

Автор: Константин Гончаров