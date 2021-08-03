По действующему тарифу потребитель, у которого за месяц "нагорает" 190 кВт-ч, платит 319,2 грн.

В рамках новой модели ПСО в Украине будет изменен тариф на электроэнергию.

Об этом, как сообщает Ubr.ua, заявил глава комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко.

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По словам Попенко, ранее министерством рассматривалось два варианта изменения этой ставки в рамках новой модели ПСО.

Для тех домохозяйств, которые расходовали меньше 100 кВт-ч, тариф хотели снизить до 1-1,2 кВт-ч. Для тех, кто попадает в "вилку" 100-500 кВт-ч, ставка должна быть установлена на уровне 2,4 грн/кВт-ч. Сверх 500 кВт-ч расхода электроэнергии предлагалось обсчитывать по тарифу 3,5 грн/кВт-ч.

Также вводилась дополнительная группа потребителей – тех, кто расходует от 100 до 200 кВт-ч. Для этой категории стоимость электроэнергии не изменилась бы, и рассчитывалась бы от ставки 1,68 грн/кВт-ч.

Как изменится платежка:

По действующему тарифу потребитель, у которого за месяц "нагорает" 190 кВт-ч, платит 319,2 грн. В случае утверждения первой из двух рассматриваемых моделей нового ПСО его затраты "на свет" возрастут до 475 грн (почти на 50% больше).

Для домохозяйств, которые потребляют 500 кВт-ч и выше, стоимость электроэнергии должна будет вырасти наиболее значительно – с 840 грн до 1750 грн (больше на 108%). Таких потребителей, указывает Попенко, всего 15-20% от всех в Украине.

Специальный льготный режим:

Кабмин в третий раз перенес дату вступления в силу нового режима ПСО (специального льготного режима – положения о спецобязательствах) – теперь с 1 августа на 1 сентября.

Цена на электроэнергию: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Автор: Елена Коваленко