В банке обещают помочь с возвратом средств, однако на это потребуется немало времени.

Клиент "ПриватБанка" из Мариуполя утверждает, что данное финучреждение разрешает совершать покупки без подтверждения со стороны владельца счета.

Об этом он сообщил в своем отзыве на сайте "Минфин".

Мужчина рассказал, что недавно стал жертвой мошенников, совершивших покупку в интернет-магазине за средства с его карты. Всего было потрачено 39,9 евро. Пока он объяснял эту ситуацию оператору банка, с карты было списано еще 40 евро. После этого клиенту удалось заблокировать карту.

Как утверждает мужчина, в службе безопасности "Привата" позже ему сообщили, что сайт, на котором проводилась оплата мошенниками, является "доверенным". Для него якобы не требуется подтверждение оплаты со стороны клиента.

"На мой вопрос, мол, это мои средства, не ваши доверяйте свои, а не мои - ответ - внутренние правила банка!!! Карта никому не передавалась, CVV код затерт на карте с момента получения… возможно идет утечка с одного из ресурсов, где производилась оплата с карты с вводом всей информации…", - идет речь в отзыве.

Итогом мошеннических действий клиент называет потерю 80 евро и невозможность их возврата.

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В ответ представитель "ПриватБанка" выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и уточнил, что оплата могла пройти лишь при владении информацией о номере карты, СVV-коде и сроке ее действия.

"Данную информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более утонченными методами (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, передача карты в руки при оплате, ненадежные сайты). Попробуйте вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте", - советуют в банке.

Там также заверяют, что шансы вернуть потерянные средства являются высокими, однако на это может уйти от 45 до 120 дней. В "Привате" пообещали сделать со своей стороны все возможное в решении вопроса с возвратом денег.

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