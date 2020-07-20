Нацбанк продолжит политику по работе с плавающим курсом – Шевченко

По словам главы НБУ, на данный момент колебания валютного курса находятся в нормальных границах.

Национальный банк Украины продолжит политику по работе с плавающим курсом, заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

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Он отметил, что колебания курса на данный момент находятся в нормальных границах.

"Нацбанк не видит каких-то выходов за предельные рамки, и тому есть подтверждение, что в ходе сегодняшних торгов, когда НБУ предложил интервенцию, а курс так и не достиг этой границы, то он ушел в тенденцию укрепления. Поэтому Нацбанк, работая в рамках закона "О валюте", таким образом и будет дальше работать. Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что неконтролируемой инфляции не будет, а валютная политика будет взвешенной, назвав одним из своих приоритетов сохранение макрофинансовой стабильности.

Сегодня, 20 июля, президент Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Президент считает, что Шевченко справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед ним и НБУ.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

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