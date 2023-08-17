С начала полномасштабной войны национальный телеком оператор перечислил в государственный бюджет 15,208 млрд грн налогов и сборов. В том числе – 1,4 млрд грн сбор за радиочастоты и 53 млн грн военного сбора.

Кроме уплаченных в 2022 – 2023 годах налогов, Киевстар продолжает финансировать государственные социальные проекты. Так, компания направила 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры Украины, выделила 55 млн грн на специальное оборудование для усиления киберзащиты страны, финансирует оснащение инженерно-саперных групп в рамках инициативы "Нам здесь жить", обеспечивает интернетом защитные объектов гражданской обороны и военные госпитали и тому подобное. Для поддержки украинских абонентов мобильной связи телеком оператор в течение полномасштабной войны предоставил бонусов и услуг без дополнительной оплаты на сумму более 500 млн грн. общая сумма помощи Киевстар ВСУ, абонентам, стране уже более 1,370 млрд грн.

Кроме помощи ВСУ и обществу, Киевстар восстанавливает и развивает телеком-инфраструктуру Украины, вводит новые технологии связи, инвестирует в энергонезависимость мобильной сети. Так, с начала войны компания модернизировала более 10 тысяч базовых станций сети 4G, что позволило улучшить радиопокрытие в более чем 3,4 тысячах населенных пунктов. Благодаря профессиональной работе сотрудников компании, 93% сети на подконтрольной Украине территории стабильно функционирует и обеспечивает украинцев услугами связи и передачи данных.

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Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,370 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.