По его словам, еще 400 тысяч рабочих мест сохранено благодаря финансированию программ из бюджета и коронавирусного фонда.

Благодаря программам Кабинета министров Украины создано более 400 тысяч рабочих мест со времени начала пандемии и адаптивного карантина, то есть с марта этого года.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Согласно официальной статистике, более 400 тысяч рабочих мест уже создано с марта месяца, с начала пандемии и адаптивного карантина. Еще 400 тысяч рабочих мест сохранено благодаря финансированию программ, которые мы вместе с парламентом принимали в этом году", - сказал он.

По словам Шмыгаля, делается огромная работа и ее видно.

"На начало марта было зарегистрировано 360 тысяч безработных в Украине. По состоянию на сейчас это немногим больше 400 тысяч. В разгар пандемии безработными стали более 600 тысяч людей. Более 400 тысяч уже трудоустроены официально через центры занятости. Это официальная статистика", - сказал он.

Что этому предшествовало

Кабинет министров ввёл в стране жесткий карантин в марте текущего года, он продлился до 11 мая, после чего карантинные ограничения начали понемногу смягчаться.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 13 мая на заседании Кабинета министров представило программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий