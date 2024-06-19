Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 июня, подешевел на 5 копеек и составляет 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,35 грн, евро - по курсу 43,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек - до 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не менялся - 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня незначительно подешевел - на 1 копейку, и составляет 40,91 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,20 грн/евро (курс продажи - 44,05 грн/евро).

Аналитик Алексей Козырев отметил, что в ближайшее время НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но, учитывая начало периода бюджетных платежей в бизнесе, объемы необходимых вливаний для поддержания курса гривны на торгах несколько сократятся.

Следует отметить, что руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко считает, что на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл.

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