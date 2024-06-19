Продать доллар можно в среднем по курсу 40,47 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 июня, снизился на 7 копеек и составляет 40,98 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,47 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Сколько стоит доллар в Киеве сегодня в обменниках

В валютных обменниках Киева доллар сегодня незначительно подешевел - на 1 копейку, и составляет 40,91 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,20 грн/евро (курс продажи - 44,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,45 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 9 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков на текущей неделе до 21 июня будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 40,10 до 41,35 грн/долл.

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