НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков на текущей неделе до 21 июня будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 40,10 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Ценники по наличному евро в банках будут находиться в пределах широкого коридора купли и продажи от 42,60 до 45,00 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 43,20 до 44,95 грн", - отметил эксперт.

По его прогнозу, если на межбанке в этот период котировки доллара будут находиться в пределах коридора 40,15 - 40,95 грн/долл., то из-за перерасчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро будет находиться в пределах коридора от 42,63 до 44,51 грн/евро.

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"НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но, учитывая начало периода бюджетных платежей в бизнесе, объемы необходимых вливаний для поддержки курса гривни на торгах несколько сократятся", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 19 июня

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 43,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

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