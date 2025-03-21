Рассказываем, какая пенсия при стаже 30 лет может быть начислена, что влияет на ее размер и когда можно стаким стажем пойти на заслуженный отдых.

При расчете пенсии в Украине берут во внимание три фактора: зарплату, стаж и среднюю зарплату по Украине. Как узнать, какая будет пенсия, если стаж 30 лет? Рассмотрим на примере, как ее рассчитать.

Ранее мы рассказывали, какая пенсия при минимальной зарплате в 2025 году - как ее посчитать.

Если стаж 30 лет, какая будет пенсия - примерный расчет

Для расчета пенсии ПФУ предлагает использовать специальную формулу:

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пенсия = средняя зарплата по Украине за предыдущие 3 года (расчет проводит ПФУ) × индивидуальный коэффициент зарплаты (отношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине) × коэффициент страхового стажа (количество лет стажа умножают на 1%) .

Можно условно посчитать, какая пенсия за 30 лет стажа, если взять среднюю зарплату, к примеру, 8 тыс. грн, а среднюю зарплату по Украине - 13 559 грн (за предыдущие три года по данным ПФУ на 2024 год).

В итоге получаем:

пенсия = 14 000 × 0,57 (8000 грн / 14 000 грн) × 0,3 (30 лет × 1%) = 2394 грн.

Если сделать расчет с такими же показателями для стажа 20 лет, то пенсионная выплата составит: 14 000 × 0,57 × 0,2 = 1596 грн.

То есть, получается, что чем больше стаж и его коэффициент - тем больше будет пенсия. Но в то же время немаловажную роль играет также и индивидуальный коэфициент зарплаты.

К примеру, если средняя зарплата человека составляет 14 тыс. грн и средняя зарплата в Украине - 14 000 грн, человек имеет 30 лет стажа, то пенсия будет = 14 000 × 1 (14 000 / 14 000 ) × 0,3 = 4200 грн.

То есть, чем выше коэффициент зарплаты (от 1) - тем больше пенсия.

Примерные расчеты можно также сделать на сайте ПФУ (на пенсионном калькуляторе), но эксперты все-таки советуют делать их непосредственно в отделении Пенсионного фонда, чтобы рассчитать свой точный коэффициент зарплаты.

Следует также отметить, что согласно украинскому законодательству, пенсия за 30 лет стажа у женщин (то есть, при условии полного стажа и в возрасте от 65 лет) не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты (8000 грн в 2025 году) - это 3200 грн.

Кроме этого, пенсия также не может быть меньше минимальной, которая была установлена постановлением Кабмина N185 и согласно данным ПФУ:

2725 грн - для неработающих пенсионеров, вне зависимости от стажа;

3370 грн - для пенсионеров 65-70 лет с полным стажем, которые не работают;

2980 грн - для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью І группы с полным стажем;

3240 грн - для пенсионеров 70-80 лет с полным стажем (в возрасте 75-80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3240 грн);

3370 грн - для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

То есть, если даже при расчетах основная сумма пенсионных выплат получилась меньше, то ее подтянут до минимальной, установленной постановлением Кабмина.

Напомним, что полный стаж для женщин составляет 30 лет, а для мужчин - 35 лет.

Еще один вопрос: если трудовой стаж 30 лет, когда на пенсию может выйти человек?

В этом году действуют уже новые требования, поэтому со стажем 30 лет стать пенсионером можно в 63 года. Чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно, чтобы стаж был 32 года.

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