Сегодня доллар в столичных обменниках внезапно вырос в цене.

Продавцы доллара пытаются приблизить курс к отметку в 41 гривну, сейчас он удерживается на уровне 40,30-40,60 гривен.

Об этом рассказала 24 каналу директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

Она прогнозирует, что в ближайшие недели курс будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.

"Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно хорошей альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки", - говорит эксперт.

По словам Золотько, на безналичном рынке баланс валютных интервенций НБУ остается отрицательным. В течение второй недели августа чистая продажа регулятором валюты на межбанке составила $428 миллионов.

"Это на $50 миллионов меньше, чем за неделю до того, и значительно меньше показателей июня-июля, однако дефицит иностранной валюты в безналичном сегменте остается устойчивым. И пока я не вижу потенциала для изменения этого тренда", - отметила директор.

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 августа, ослаб на 20 копеек - до 40,40 грн/доллар. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за доллар.