Шевчишин намекнул на "тяжелую зиму" для экономики.

Резкое подорожание доллара в Украине, вероятно, связано с тревожным заявлением главы НБУ о продолжающейся эмиссии гривны, росте инфляции и падении платежеспособности отечественной денежной единицы.

Так считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает "Страна".

"Все сказанное, к сожалению, правда. Дефицит госбюджета Украины огромен, внешняя финансовая помощь капельная. А Минфин не готов идти на повышение ставки доходности по гособлигациям, чтобы стерилизовать ликвидность и принять гривну на рынке через ОВГЗ. При том что на следующей неделе ему нужно погасить по гособлигациям более 16 млрд грн, а вчера он взял минимум на долговом рынке", - говорит он.

По словам эксперта, на этом фоне на финансовом рынке продолжаются разговоры о введении 10%-го налога на покупку валюты, что также подстегивает скупку доллара импортерами.

"Ситуация тяжелая. Простых решений нет, как и консолидации в финансовом блоке власти, о чем говорят уже открыто в СМИ. Спрос на инвалюту остается высоким, в том числе и со стороны населения, потому что нет альтернативы в видео вложений в депозиты и ОВГЗ, где ставки невысокие. Все готовятся к тяжелой зиме", - поясняет Шевчишин.

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 августа, ослаб на 20 копеек - до 40,40 грн/доллар. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за доллар.