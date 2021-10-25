По оценкам экспертов, из-за подобных схем бюджет недополучает сотни миллиардов гривень.

Сотни миллиардов гривень бюджет Украины недополучает из-за функционирования схем по уклонению от уплаты налогов. Больше всего убытков наносят нарушения таможенных правил, коррупция на границе, контрабанда и зарплаты в "конвертах".

Об этом сайту UBR рассказал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман. При этом эксперт сослался на исследование Института социально-экономической трансформации и аналитического центра CASE Ukraine.

В нем проанализированы схемы уклонения от налогов, а также их эффект на налоговые поступления в 2019 году. Исследователи установили, что больше всего бюджет тогда потерял из-за нарушений таможенных правил. Речь идет о сумме от 68 до 96 миллиардов гривень. Зарплаты в "конвертах", считают аналитики, "забрали" у бюджета 24-94 миллиарда.

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Эксперт также перечислил следующие схемы:

формирование предпринимателями схемного налогового кредита ("скрутки с НДС" (20-30 миллиардов гривень);

схемы, связанные с теневой арендой сельхозземли (8-27 млрд);

конвертационные и транзитные центры, "налоговые ямы" (15-25 млрд);

контрафакт (11,5-16 млрд);

подписание работодателями контрактов с ФЛП III группы упрощенной системы налогообложения (УСН) вместо найма на работу (4-10 млрд);

занижение выручки ФЛП I-II групп УСН (6,3-7,6 млрд).

Кроме того, потери от вывода бизнесом денег в офшоры в 2019 году могут составлять от 23 до 40 миллиардов гривень. При этом Гетман констатировал падение объема подобных операций в последнее время. Зато "процветают" другие схемы - такие, как нарушение таможенных правил, производство контрафакта и конвертационные центры, констатировал он.

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Автор: Юрий Годован