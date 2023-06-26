Снять наличные деньги в Украине можно многими способами - для этого даже не нужна карта.

Даже в современном мире нельзя обойтись совсем без наличных денег. Самый очевидный способ их получения - обратиться в кассу банка или снять гривни через банкомат. Но это далеко не все методы. Снять наличные деньги можно и в других местах, и даже совсем без карты. Мы собрали самые популярные способы снятия наличных в Украине.

Как снять наличные в банкомате

Банкомат - самый простой и доступный способ снять деньги с карты. Большинство популярных банков устанавливают максимальную сумму, которую можно получить в банкомате. Если хотите снять больше - придется идти в отделение своего банка. Также многие банкоматы не выдают наличные в счет кредитных средств.

Во время войны у банков действуют такие лимиты на снятие налички:

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ПриватБанк разрешает получить максимум по 20 тысяч гривен каждые 3 часа;

разрешает получить максимум по 20 тысяч гривен каждые 3 часа; Альфа-Банк разрешает получить в банкомате до 30 тысяч гривень в месяц и не более 20 тысяч гривень в сутки со стандартной карты;

разрешает получить в банкомате до 30 тысяч гривень в месяц и не более 20 тысяч гривень в сутки со стандартной карты; ПУМБ разрешает снять с карты до 10 тысяч гривень за одно снятие;

разрешает снять с карты до 10 тысяч гривень за одно снятие; Райффайзен банк ограничил сумму снятия наличных с дебетовой карты до 30 тысяч гривень в сутки;

банк ограничил сумму снятия наличных с дебетовой карты до 30 тысяч гривень в сутки; Ощадбанк разрешает получить без комиссии до 20 тысяч гривень в месяц.

Не все знают, что для снятия наличных не обязательно пользоваться аппаратом своего банка. Получить деньги можно даже не в "родном" банкомате. Но есть ограничение по сумме - обычно банкомат разрешает получить не больше 1000 гривень за раз с карты "чужака".

При снятии денег с "чужого" терминала может быть установлена комиссия. Но крупные банки обычно договариваются друг с другом, разрешая выдавать наличные пользователям банков-партнеров без комиссии.

Как снять наличные с Монобанка

Монобанк - это особенный банк, у которого нет своих банкоматов, терминалов и банковских отделений. Снять наличные Монобанк позволяет с банкоматов других банков. Если у вас белая карта, то снимать с неё наличные можно без комиссии.

Что касается других видов карт Монобанка, то многие банки запрашивают с владельцев комиссию на снятие наличных - 0,5% суммы при снятии денег в счет личных средств или 5% суммы в счет кредитных средств. Имеется также лимит на выдачу наличных - обычно не более 1000 гривень за раз.

Снять наличные с карты Монобанка без комиссии также можно, если у вас есть карта любого другого банка. Для этого можно воспользоваться одной хитростью. Переведите сумму с карты Монобанка на карту другого банка через мобильное приложение (комиссию за перевод личных средств Монобанк не снимает). Затем снимите наличные с карты другого банка через его банкомат.

Как снять наличные без карты

В банкомате можно получить наличные даже не имея при себе карту. Однако у вас должен быть смартфон с установленным мобильным приложением банка. Алгоритм снятия наличных без карты для разных банков отличается. К примеру, в банкоматах Приватбанка выбрать опцию "Снять без карты", затем просканировать QR-код через сканер в мобильном приложении Приват24.

В каких магазинах можно снять наличные на кассе

Очень удобный способ легко получить наличие - в магазине, аптеке, на почте или на заправке. Для этого обратитесь к кассиру при оплате товара картой.

Список того, в каких магазинах можно снять наличные, очень обширен. Услуга доступна во многих крупных торговых сетях.

Вот где можно снять наличные на кассе:

Супермаркеты : Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан.

: Сильпо, Фора, Varus, Novus, АТБ, Маркетопт, Ашан. Магазины : Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и Блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копійочка и другие.

: Ева, Аврора, Winetime, Простор, Шик и Блеск, Фокстрот, Зоомастер, Эпицентр, ROSHEN, Точка, Копійочка и другие. Заправки : WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нефть.

: WOG, ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нефть. Аптеки : 911, АНЦ, Аптека оптовых цен, Белая Ромашка и другие.

Лимит на выдачу наличных таким способом в большинстве магазинов составляет до 6 тысяч гривень за раз.

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