В 2021 году уровень прожиточного минимума в Украине повысят дважды — в середине лета и в декабре.

По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн.

В течение 2021 года уровень прожиточного минимума в Украине повысят дважды — в середине лета и в декабре. Соответствующие изменения определены законом о госбюджете.

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Три этапа изменения прожиточного минимума:

По состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн;

с 1 июля 2021 года прожиточный минимум будет поднят до 2294 грн;

с 1 декабря 2021 прожиточный минимум будет составлять 2393 грн.

Социальные группы населения

Также прожиточный минимум будет меняться для различных социальных и демографических групп населения.

Дети до 6 лет:

на 1 января 2021 составляет 1921 грн;

с 1 июля — 2013 грн;

с 1 декабря — 2100 грн.

Дети от 6 до 18 лет:

на 1 января 2021 составляет 2395 грн;

с 1 июля — 2510 грн;

с 1 декабря — 2618 грн.

Трудоспособное население:

на 1 января 2021 составляет 2270 грн;

с 1 июля — 2379 грн;

с 1 декабря — 2481 грн.

Лица, утратившие трудоспособность:

на 1 января 2021 составляет 1769 грн;

с 1 июля — 1854 грн;

с 1 декабря — 1934 грн.

Минимальное декретное пособие:

на 1 января 2021 — 2383 грн;

с 1 июля — 2635 грн;

с 1 декабря — 2749 грн.

Что этому предшествовало

С 1 декабря 2020года в Украине планово увеличили размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2197 гривень до 2270 гривень.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря 2020 года, размер помощи равен: пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных человек, при 100% утраты трудоспособности) - 38 590 гривень; семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 тысяч гривень; иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45 400 гривень.

Ранее эти выплаты составляли 37 349 гривень, 219 700 гривень и 43 940 гривень соответственно.

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Автор: Елена Коваленко