В то же время, маловероятно, что появятся немедленные дополнительные проблемы безопасности для Запорожской атомной электростанции.

Разрушение Каховской Гидроэлектростанции после подрыва российскими оккупантами может привести к еще большему затоплению.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, контролируемая Россией Каховская ГЭС была частично разрушена перед третьим часом ночи 6 июня. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро - и коммунальной инфраструктуры были снесены.

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Как отмечает разведка, уровень воды в Каховском резервуаре был на рекордно высоком уровне до разрушения, приводящего к тому, что особенно большой объем воды затапливает районы вниз по течению Днепра.

"Крайне маловероятно, что Запорожская атомная электростанция, которая располагается в 120 км от дамбы, немедленно столкнется с дополнительными проблемами в области безопасности вследствие падения уровня воды в резервуаре", - сказано в сообщении.

"Конструкция дамбы в течение следующих нескольких дней, предположительно, еще больше разрушится, что приведет к большему затоплению", - заявили в разведке.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области после подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС в ближайшие 20 часов уровень воды увеличится еще на метр.

Украинские власти начали срочную эвакуацию населения с правого берега Днепра в районе Херсона. Параллельно состоялось экстренное заседание СНБО, на котором обсуждался план действий в связи с этой катастрофой. Украинская власть обвинила Россию в целенаправленном подрыве плотины.

Между тем оккупанты пытаются попасть на контролируемый Украиной правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских. Таким способом противник пытается перебросить диверсионные группы.

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