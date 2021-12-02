Эти санкции были введены еще в конце 2015 года.

Кабинет министров продлил до конца 2022 года действие постановления №1146 от 30 декабря 2015 года, которое предусматривает применение к товарам из России ввозной пошлины.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

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Предполагалось, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении России отменен.

Импортные пошлины на российские товары:

30 декабря 2015 года Кабинет министров по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввело импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Ежегодно правительство продлевает действие этого постановления.

Автор: Дмитрий Шварц