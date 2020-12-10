Постановление расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций.

Кабинет министров освободил предприятия отрасли самолетостроения от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, соответствующее постановление было принято на вчерашнем заседании правительства.

"Мы продолжаем делать системные шаги для поддержки стратегических отраслей экономики, слышим запросы предпринимателей и реагируем на них. В частности, решение относительно льготного налогового режима является нашим ответом на обращение от представителей отрасли самолетостроения", - цитирует главу Минэкономики Игоря Петрашко его пресс-служба.

Так, среди предприятий, которые обратились в Минэкономики - ООО "Научно-производственное объединение "АВИА", ООО "ГИДРОБЕСТ", ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП", АО "Днепропетровский агрегатный завод", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс".

Постановление расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций. В частности, речь идет о сырье, материалах, комплектующих, станках, которые не производятся в Украине.

"Налоговые льготы позволят предприятиям на высвободившиеся средства внедрять новейшие технологии, увеличивать объемы производства, усиливать свою конкурентоспособность. В свою очередь, это также повлияет на сохранение и увеличение рабочих мест, выполнение государственных и международных заказов", - цитирует министра его пресс-служба.

Что этому предшествовало

В июле Кабинет министров поддержал распоряжение о продлении до 2030 года стратегии возрождения отечественного авиастроения, которая ранее была утверждена на период до 2022 года.

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Автор: Дмитрий Шварц