На сегодня в Украине нет единого инструмента, где граждане могут получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам создания единой информационно-аналитической системы "Пространство жилищно-коммунальных услуг".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

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"На сегодня в нашей стране отсутствует единый инструмент, где граждане могут получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Мы такой инструмент создаем. Будет упорядочена между собой работа всех поставщиков коммунальных услуг, будет возможность прозрачного управления жилищным фондом и домом, будет возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг", - прокомментировал это решение премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с помощью этой системы граждане также получат возможность сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.

Тарифы в Украине:

По прогнозам Министерства экономики, в 2022 году рост цен на отопление будет на уровне 6%, на воду - 11%, на электроэнергию - 0%, на газ - 13%.