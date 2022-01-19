Курс гривни к евро установлен на уровне 32,19 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,19 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,38/28,40 грн/долл., к евро - на уровне 32,17/32,19 грн/евро.

Курс на 19 января:

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл.

По прогнозу старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, курс доллара в конце января будет колебаться в диапазоне 28-28,5 грн/доллар