Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.

Национальный банк Украины на среду, 19 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,34 грн/евро, то есть гривня ослабла на 28 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,37/28,39 грн/долл., к евро - на уровне 32,28/32,30 грн/евро.

Курс на 18 января:

Национальный банк Украины на вторник, 18 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,12 грн/долл., то есть гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл.

По прогнозу старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, курс доллара в конце января будет колебаться в диапазоне 28-28,5 грн/доллар