С начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд грн, валютных ОВГЗ - на более чем 220 млн долл.

Гривня продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов и может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в переданном УНИАН комментарии. (Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25 - УНИАН).

"В пятницу, 14 января, курс откатился к отметкам 27,95 гривен за доллар, подобравшись к психологической отметке 28 гривен за доллар. Предыдущие два дня главным драйвером рынка стали нерезиденты, которые активно закрывают свои позиции в Украине, выводят дивиденды и прибыль", - сказал эксперт.

По его словам, с начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд грн, валютных ОВГЗ - на более чем 220 млн долл.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках взлетел почти до годового максимума

Накануне доходность по сентябрьским гривневым ОВГЗ и евробондам сравнялась на уровне 12%, что свидетельствует о распродаже краткосрочных еврооблигаций Украины, отметил эксперт. Кроме общего тренда на отток капитала, добавил он, из-за ожидающего ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США, Украина "страдает также от рисков военной агрессии России после жестких переговоров НАТО и РФ".

"К общему движению по оттоку капитала подключились локальные инвесторы, которые предпочитают пересидеть военные и политические риски в "тихой гавани", - подчеркнул аналитик.

Шевчишин отмечает, что спрос на доллар также формируют энергетики, наверстывая покупки конца прошлого года.

"В первую очередь газ и уголь, по запасам которых обстановка остается сложной. Производители продуктов питания и некоторые предприятия из-за высоких цен на газ или отсутствия поставок по льготным ценам вынуждены приостанавливать производство. К примеру, Всеукраинская ассоциация пекарей заявила, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене", - говорит эксперт.

По его словам, также активизировались импортеры из-за роста локальных цен на продукты и товары, и возможности более дешевого их импорта.

"В ближайшее время курс попробует на прочность отметку 28 гривен за доллар, при этом НБУ попытается сдерживать спрос валютными интервенциями. На следующей неделе тренд на ослабление сохранится, и после достижения уровня 28, курс может двинуться в зону 28,2-28,3 гривен за доллар. Многое будет зависеть от сдерживания тенденции НБУ, а также активности нерезидентов и энергетиков", - резюмировал Шевчишин.

Курс на 14 января:

Национальный банк Украины 14 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 14 января, ослаб на 10 копеек – до 28,00 грн/долл.