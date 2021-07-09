По мнению эксперта, в период с 8 до 19 июля курс доллараа опустится с 27,3 до 27,1 грн/долл.

До конца следующей недели в Украине на валютном рынке будет продолжаться борьба и будет наблюдаться изменение курса доллара.

Об этом заявил аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, сообщает «Обозреватель».

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По мнению эксперта, в период с 8 до 18 июля курс доллара опустится с 27,3 до 27,1 грн/долл.

«Мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,25 грн», - отметил эксперт.

По мнению эксперта, наличный доллар будет торговаться на уровне 27,1/27,3 грн.

Курс на 9 июля

Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко