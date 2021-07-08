Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,32 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеДо конца недели доллар в Украине перешагнет психологическую отметку - прогноз
Официальный курс
100 USD США – 2728,62 (8 июля – 2729,93)
100 EUR – 3231,91 (8 июля – 3229,1)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,33 грн/долл., к евро – на уровне 32,35/32,37 грн/евро.
Курс на 8 июля
Национальный банк Украины на четверг, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram