По отношению к евро гривня ослабла.

Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,32 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеДо конца недели доллар в Украине перешагнет психологическую отметку - прогноз

Официальный курс

100 USD США – 2728,62 (8 июля – 2729,93)

100 EUR – 3231,91 (8 июля – 3229,1)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,33 грн/долл., к евро – на уровне 32,35/32,37 грн/евро.

Курс на 8 июля

Национальный банк Украины на четверг, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий