Изъятие военного имущества: министр обороны назвал действия следователей подрывом боевой готовности

Таран заявил, что такие действия создают возможности для утечки секретной информации.

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (секретной - УНИАН)», - заявил Таран.

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По словам министра, оценку тому, что произошло, должны дать соответствующие правоохранительные органы.

«В отношении действий ГБР, Министерство обороны не предоставляет им правовую оценку. В настоящее время юридическими специалистами Минобороны рассматривается вопрос о возможности обращения в соответствующие структуры. Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование. Относительно туда, куда информация с систем ПВО – УНИАН) ушла, а не могла пойти – это вопрос к СБУ», - подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 2 июля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что следователи Государственного бюро расследований во время обысков в воинских частях изымают сверхвысокочастотные приборы, что может подорвать обороноспособность государства.

«Созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства», - пояснили в командовании.

Командование Воздушных сил призвало правоохранительные органы принимать решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства, и добавили, что «никто не препятствует непредвзятому расследованию дела».

В свою очередь в Государственном бюро расследований заявили, что будет проведено служебное расследование по поводу законности действий следователей ГБР при обследовании военной техники в части Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Киевом.

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