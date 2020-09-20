Ранее президент заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в бюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"В следующем году мы готовы будем обеспечивать доступность ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа. Мы докапитализируем новое учреждение, которое сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.

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В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как существовавшие до сих пор банковские ставки по ипотеке "просто неподъёмные" для многих украинских семей.

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Автор: Светлана Закелова