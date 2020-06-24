Ипотечное кредитование должно оживить спрос украинцев на недвижимость - НБУ

В Нацбанке не видят предпосылок для существенного снижения спроса украинцев на недвижимость и объемов строительства.

Национальный банк Украины рассчитывает на оживление спроса украинцев на объекты жилой недвижимости за счет развития ипотечного кредитования, ставки по которым к концу года будут существенно снижены.

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Как сообщил в ходе онлайн-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, рынок жилой недвижимости до кризиса был сбалансированным.

"Спрос на жилую недвижимость после некоторой паузы, связанной с карантином, сейчас начинает восстанавливаться, то есть мы не ожидаем, что этот кризис приведет к каким-то фундаментальным изменениям на рынке недвижимости. Очевидно, что не будет такого роста, как это было до кризиса, но мы не видим предпосылок для существенного снижения спроса и объемов строительства. Конечно, мы рассчитываем на то, что спрос будет оживлен за счет развития ипотечного кредитования", - сказал Ваврищук.

По оценкам участников рынка, на сегодня менее 10% жилья приобретается с привлечением кредитных средств.

"То есть сегмент ипотечного кредитования имеет огромный потенциал, поэтому, принимая во внимание наши ожидания по существенному снижению ставок по кредитам до конца года, мы думаем, что будет оживление ипотеки, и это будет поддерживать спрос на рынке жилой недвижимости", - добавил директор департамента финансовой стабильности НБУ.

Согласно данным отчета НБУ о финансовой стабильности, во время карантина спрос на жилье упал на 40%, а цены подверглись лишь незначительной коррекции.

При этом в годовом измерении цены выросли, а доходы и стоимость аренды упали, что повлекло уменьшение доступности жилья.

Как сообщал УНИАН, по информации Конфедерации застройщиков Украины, в 2019 году в нашей стране было подписано только 13,5 тысячи соглашений ипотечного кредитования жилой недвижимости, что составляет 3-4% от соглашений на рынке жилой недвижимости.

В Конфедерации прогнозируют, что снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое - до 9-10% годовых - позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%.

12 июня Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

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