НБУ снижает учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых

По оценкам НБУ, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 12 июня снижает учетную ставку до 6% годовых, при этом ставка снижается восьмой раз подряд – после снижения в апреле, марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

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Как говорится в материалах НБУ, с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле.

"С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина", - говорится в сообщении.

Учитывая ожидаемое пребывание инфляции ниже цели более длительное время, правление Национального банка снизило учетную ставку на 2 п.п. - до 6%. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 п.п. и достигла самого низкого уровня за историю независимой Украины.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе онлайн-брифинга, смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, введенные в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране.

"По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги", - сказал Смолий.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 п.п." до "учетная ставка +/- 1 п.п.".

Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт - размещаться под 5%.

"Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в удержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к ключевой ставке, в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", - отметил глава НБУ.

Он также заявил, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Также Смолий сообщил, что в условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть от глубины падения потребительского спроса, который ослабляет инфляционное давление, а с другой стороны - от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина, которая ускорит рост цен.

Согласно сообщению Нацбанка, следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 23 июля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 апреля снизил учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых.

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