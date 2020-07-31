Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Нацбанк оценил спад ВВП во втором квартале на уровне 11%.

Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении.

Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

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Основными факторами стали полномасштабные карантинные ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в сельском хозяйстве из-за более позднего начала жатвы.

Отмечается, что стимулирующие меры Национального банка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.

«С ослаблением карантинных мер уже с мая началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности. Последнее поддержало рост цен на мировых товарных рынках. К полноценной работе уже вернулись большинство отечественных предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг», - говорится в отчете.

Потребительская инфляция

Согласно документу, потребительская инфляция в конце второго квартала ускорилась до 2,4% в июне, однако все еще находилась по нижней границе целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Главными факторами ускорения инфляции в конце квартала НБУ называет подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий, а также ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

Прогноз

При этом в Нацбанке прогнозируют ускорение инфляции во втором полугодии 2020 года и ожидают, что на конец года она составит 4,7% в годовом измерении.

«Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах скажется удорожание энергоносителей, а также худший урожай фруктов», - сказано в инфляционном отчете.

Хронология событий

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, и, по его прогнозам, восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.

Национальный банк Украины с 12 июня снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

23 июля 2020 года Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 6% годовых после того, как в июне снизил ее в восьмой раз подряд - до исторического минимума.

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