Фонд государственного имущества Украины во время повторного приватизационного аукциона продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" за 430 млн грн.
Как говорится в данных аукциона, участие в нем приняли пять компаний. Наибольшее предложение поступило от ООО "Украинский имидж".
Стартовая цена объекта была 65,625 млн грн.
В пресс-службе Фонда отметили, что победитель торгов теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет. После этого процесс приватизации "Электронмаша" будет считаться завершенным.
После приватизации новый собственник обязан выполнить приватизационные условия: погасить все задолженности предприятия, которые составляют около 34 млн грн и в течение 6 месяцев не увольнять работников.
"В случаях, если победитель не платит за приобретенный лот, он теряет гарантийный взнос в размере 6,5 млн грн, а объект выставляется на повторный аукцион", - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года Фонд государственного имущества уже проводил аукцион по продаже "Электронмаша". Тогда победителем стало ООО "Лортен Групп" с предложением в 970 млн грн.
Читайте такжеУкраина вышла на десятилетний рекорд по поступлениям от приватизации - ФГИВ декабре Фонд госимущества отменил результаты аукциона, поскольку победитель не предоставил подписанный проект договора купли-продажи объекта приватизации.
Что известно об "Электронмаше"
Государственное предприятие "Электронмаш" расположено в городе Киеве по адресу Кольцевая дорога, 4. В единый имущественный комплекс предприятия вошли 37 единиц недвижимого имущества, 32 транспортных средства, а также земельные участки площадью 18,6617 га.
В 60-80-е годы прошлого века завод "Электронмаш" был одним из лидеров производства электроники. Однако в последние десятилетия он приходил в упадок и разрушался.