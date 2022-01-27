Во время первого аукциона за предприятие давали 970 млн грн. Сейчас его продали за 430 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины во время повторного приватизационного аукциона продал единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" за 430 млн грн.

Как говорится в данных аукциона, участие в нем приняли пять компаний. Наибольшее предложение поступило от ООО "Украинский имидж".

Стартовая цена объекта была 65,625 млн грн.

В пресс-службе Фонда отметили, что победитель торгов теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет. После этого процесс приватизации "Электронмаша" будет считаться завершенным.

После приватизации новый собственник обязан выполнить приватизационные условия: погасить все задолженности предприятия, которые составляют около 34 млн грн и в течение 6 месяцев не увольнять работников.

"В случаях, если победитель не платит за приобретенный лот, он теряет гарантийный взнос в размере 6,5 млн грн, а объект выставляется на повторный аукцион", - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года Фонд государственного имущества уже проводил аукцион по продаже "Электронмаша". Тогда победителем стало ООО "Лортен Групп" с предложением в 970 млн грн.

Читайте такжеУкраина вышла на десятилетний рекорд по поступлениям от приватизации - ФГИВ декабре Фонд госимущества отменил результаты аукциона, поскольку победитель не предоставил подписанный проект договора купли-продажи объекта приватизации.

Что известно об "Электронмаше"

Государственное предприятие "Электронмаш" расположено в городе Киеве по адресу Кольцевая дорога, 4. В единый имущественный комплекс предприятия вошли 37 единиц недвижимого имущества, 32 транспортных средства, а также земельные участки площадью 18,6617 га.

В 60-80-е годы прошлого века завод "Электронмаш" был одним из лидеров производства электроники. Однако в последние десятилетия он приходил в упадок и разрушался.

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