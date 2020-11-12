Политик подчеркнула, что в условиях пандемии выделение на создание патриотических сериалов 100 млн грн. из фонда борьбы с COVID-19 – яркий пример неэффективности использования бюджетных средств.

Приоритеты государственной бюджетной политики, которые демонстрирует сегодняшняя власть, противоречат реальным интересам громад, поскольку они не нацелены на обеспечение элементарных социальных стандартов жизни людей.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Политик еще раз подчеркнула, что в условиях пандемии выделение на создание патриотических сериалов 100 млн грн. из фонда борьбы с COVID-19 – яркий пример неэффективности использования бюджетных средств. Она возмущена тем, что вопреки ее предложению о выделении из бюджета страны на 2021 год 1 млрд грн. на обеспечение централизованного водоснабжениея сельских населенных пунктов Одесской области власть предусмотрела только 110 млн.

«100 млн из созданного для противостояния пандемии спецфонда – на сьемку патриотических сериалов. Позволительно ли это? «Да», - оправдываются представители власти и утверждают, что в масштабах заложенных в бюджете миллиардов это вообще копейки. Возможно. Но почему же тогда такие же копейки они планируют выделить на первоочередное обеспечение сельских населенных пунктов Одесчины централизованным водоснабжением? 110 млн – ровно столько на эти цели предусмотрено в проекте госбюджета-2021, хотя в своих бюджетных предложениях я настаивала на 1 млрд», - отметила она.

Нардеп считает, что при ограниченных возможностях бюджета финансирование, в первую очередь, должно направляться на обеспечение элементарных социальных стандартов жизни.

«100 млн на патриотические сериалы и 110 млн – на воду для людей, которые живут на территориях, где централизованного водоснабжения не было никогда. В Одесской области таких сельских населенных пунктов 57%. В XXI веке. Сопоставима ли такая приоритетность?» – возмутилась Плачкова.

Она подчеркнула, что без поддержки со стороны государства местные бюджеты не смогут обеспечить реализацию программ, связанных с решением этой важной проблемы.

«Мне пытаются доказать, что вопросы с водой – это ответственность местного самоуправления. Дескать, в условиях децентрализации именно оно отвечает за качество жизни на местах. Смею напомнить, что, по данным Счетной палаты, часть самодостаточных местных бюджетов, согласно принятому в первом чтении главному финдокументу страны, в 2021 году уменьшится до 25%. Где уж децентрализованным громадам думать о воде? Хватило бы на кусок хлеба», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН