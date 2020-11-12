Приоритеты государственной бюджетной политики, которые демонстрирует сегодняшняя власть, противоречат реальным интересам громад, поскольку они не нацелены на обеспечение элементарных социальных стандартов жизни людей.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.
Политик еще раз подчеркнула, что в условиях пандемии выделение на создание патриотических сериалов 100 млн грн. из фонда борьбы с COVID-19 – яркий пример неэффективности использования бюджетных средств. Она возмущена тем, что вопреки ее предложению о выделении из бюджета страны на 2021 год 1 млрд грн. на обеспечение централизованного водоснабжениея сельских населенных пунктов Одесской области власть предусмотрела только 110 млн.
«100 млн из созданного для противостояния пандемии спецфонда – на сьемку патриотических сериалов. Позволительно ли это? «Да», - оправдываются представители власти и утверждают, что в масштабах заложенных в бюджете миллиардов это вообще копейки. Возможно. Но почему же тогда такие же копейки они планируют выделить на первоочередное обеспечение сельских населенных пунктов Одесчины централизованным водоснабжением? 110 млн – ровно столько на эти цели предусмотрено в проекте госбюджета-2021, хотя в своих бюджетных предложениях я настаивала на 1 млрд», - отметила она.
Нардеп считает, что при ограниченных возможностях бюджета финансирование, в первую очередь, должно направляться на обеспечение элементарных социальных стандартов жизни.
«100 млн на патриотические сериалы и 110 млн – на воду для людей, которые живут на территориях, где централизованного водоснабжения не было никогда. В Одесской области таких сельских населенных пунктов 57%. В XXI веке. Сопоставима ли такая приоритетность?» – возмутилась Плачкова.
Она подчеркнула, что без поддержки со стороны государства местные бюджеты не смогут обеспечить реализацию программ, связанных с решением этой важной проблемы.
«Мне пытаются доказать, что вопросы с водой – это ответственность местного самоуправления. Дескать, в условиях децентрализации именно оно отвечает за качество жизни на местах. Смею напомнить, что, по данным Счетной палаты, часть самодостаточных местных бюджетов, согласно принятому в первом чтении главному финдокументу страны, в 2021 году уменьшится до 25%. Где уж децентрализованным громадам думать о воде? Хватило бы на кусок хлеба», – резюмировала Татьяна Плачкова.
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