Советник Зеленского рассказал об особенностях бюджета на 2021 год.

В Верховной Раде 18 сентября представили проект государственного бюджета на 2021 год.

Что он собой представляет, рассказал советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко в эфире канала "Украина 24".

Читайте такжеМинистр финансов допустил продление финансирования программы «теплых кредитов» в 2021 году

"Бюджет, который был подан в Верховную Раду, - это достаточно типичный бюджет для страны, которая выходит из кризиса, так называемые послекризисные бюджеты. Для них всегда характерны более высокие объемы дефицитов, как мы видим, у нас более 6% к ВВП. Если вы посмотрите на общую логику стран, которые сейчас принимают бюджеты, у них тоже будет высокий дефицит.

Понятно, что было бы неплохо держать его в пределах 2,5%, как было предусмотрено на текущий 2020 год. Но всегда есть какие-то условия, и в этом случае это падение экономики, и есть не так много способов для ее стимулирования", - сказал он.

Также Устенко рассказал, почему власть решила повысить минимальные зарплаты, несмотря на дефицит в бюджете.

"Тот документ, который мы с вами видели, он дефицитный. При дефиците надо быть крайне осторожными с увеличением зарплат. Но вот в чем логика. Есть страна, в которой было падение экономики, а за последние годы 5 млн человек уехали из страны. Если взять, например, медсестру, которая уехала и работает в Польше. В среднем ее зарплата составит около 500 долларов. Около 100 будет тратиться на аренду квартиры, на руках останется 400. Чтобы остановить миграционный поток, нужно давать примерно аналогичную стоимость на свой трудовой ресурс. Вот такая и была логическая цепочка", - сказал он.

Госбюджет-2021

Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН