Всего социальные расходы будут профинансированы в объеме 323 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе представления проекта госбюджета.

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Пособия и льготы

«Социальные расходы будут профинансированы в объеме 323 млрд грн. На выплату пособий, льгот и субсидий предусмотрено 104 млрд грн. На социальную защиту внутренне перемещённых лиц, чернобыльцев, лиц и детей с инвалидностью, участников АТО – около 10 млрд грн», - сказал он.

По словам министра, трансферт Пенсионному фонду составит 204 млрд грн, из них 18 млрд грн предусмотрено на индексацию пенсий, 2,4 млрд – на помощь пенсионерам старше 75 лет. Ежемесячную помощь к пенсии в размере 400 грн получит 1 млн пенсионеров.

Образование

Что касается расходов на образование, то, по словам главы Минфина, они запланированы в объеме 174 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в текущем году.

«Из них 103 млрд грн составит образовательная субсидия на выплаты повышенной на 30% заработной платы учителей, около 50 млрд грн - на высшее образование, 5,4 млрд грн - на стипендии. На нужды инклюзивного образования предусмотрено 500 млн грн», - сообщил Марченко.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн; дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

18 сентября Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

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Автор: Екатерина Жирий