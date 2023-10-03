"Полета в космос" не произошло, отметил Пышный.

После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос", новый официальный курс снизился лишь на 2 копейки. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос", который предсказывали российские ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близким к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась. Если быть точным – до 36,5901 грн/долл. Да, это выше чем официальный курс, который действовал вчера, но лишь на 0,02%", – написал Пышный в Facebook.

Он отметил, что рост спроса на валюту на рынке является для регулятора ожидаемым – естественно, что валютный рынок пытается протестировать решимость НБУ.

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"НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций. Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что, когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривню в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", – подчеркнул Пышный.

Глава Нацбанка отметил, что колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Зато участники рынка, по его словам, смогут постепенно вспомнить, как это – работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам.

Изменение режима курсообразования

С 3 октября в Украине начал действовать режим управляемой гибкости курса, при котором Национальный банк своими интервенциями на межбанковском рынке будет контролировать курсовые колебания и не допускать значительного обвала или роста национальной валюты.

Национальный банк впервые после отмены фиксированного обменного курса установил официальный курс гривни на 4 октября. Согласно данным сайта НБУ, официальный курс на завтра установлен на уровне 36,59 грн/долл.

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