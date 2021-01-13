Петрашко отметил, что министерство не отказывается от своего прогноза по росту ВВП.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не отказывается от прогнозируемого роста валового внутреннего продукта Украины на 4,6% в 2021 году.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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«У нас план на 2021 год – рост в 4,6%. Он появится благодаря разным факторам. Во-первых, в ноябре и декабре мы видим восстановление определённых секторов. Мы видим восстановление отрасли строительства, которое является одним из базовых драйверов для всей экономики. Внутренний товарооборот растёт – это очень важно, потому что означает, что у нас не произошло падение объёмов. То есть, люди переключились на получение продукции из других источников. Грузоперевозки – «Укрзализныця» в ноябре и декабре регистрирует рост перевозки грузов по железной дороге», - сказал он.

Министр отметил, что сейчас негативные тенденции наблюдаются в таких отраслях экономики как пассажироперевозки, трубопроводный транспорт и транспортировка газа.

Что этому предшествовало

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

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Автор: Дмитрий Шварц