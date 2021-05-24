Мельник отметил, что ГФС расследует 9 уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов, злоупотребления властью или служебным положением, хищения собственности и имущества, в рамках которых проводились обыски в Киеве. В Едином реестре досудебных расследований данные уголовные дела зарегистрированы по материалам, собранным ГФС. Сбор материалов, которые легли в основу уголовных дел, занял от 4 до 6 месяцев. Процессуальное руководство уголовным процессом осуществляет Киевская городская прокуратура.

В качестве примера Мельник привел уголовное дело относительно возможных хищений 80 млн грн, которые были перечислены предприятию “Киевметрострой” за фиктивный ремонт специализированного тоннелепроходческого комплекса. Следствие должно установить, кто присвоил данную сумму и был ли произведен ремонт оборудования в принципе.

Следующий пример, приведенный главой ГФС в ходе эфира — расследование ремонта трамвайных путей в Деснянском районе Киева, от станции метро “Лесная” до Дарницкого железнодорожного вокзала. Деньги за ремонт, по мнению следствия, были переведены фирме, которая его не проводила, а работы были осуществлены сотрудниками КП “Киевпастранс” при помощи принадлежащей ей техники. При этом стоимость 1 км ремонта колеи был оценен в 82 млн грн.

Кроме того, ГФС проводила обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА в рамках расследования уголовного дела, касающегося нанесению бюджету города ущерба в 19 млн грн. По версии следователей, директор одного из коммерческих предприятий в 2013 году умышленно не заключил с Киевсоветом договор аренды земли, в результате чего бюджет города Киева недополучил указанной суммы. Директор предприятия объявлен в розыск.

Вадим Мельник также заявил о возможных манипуляциях с тендерами в КП “Киевтеплоэнерго”. Суммы нарушений могут составлять около 36 млн грн.

Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020.