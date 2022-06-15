Это крупнейшее одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%.

Об этом говорится в сообщении ФРС.

Это крупнейшее одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.

В ФРС дали понять, что продолжат повышать ставки в этом году самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, стремясь побороть инфляцию, которая достигла в мае 40-летнего максимума с показателем 8,6%.

По прогнозу регулятора, к концу года ставка вырастет до 3,4%. К концу 2023 года ее размер составит 3,8%.

Также ФРС снизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год - с 2,2% также до 1,7%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.

"Вторжение России в Украину вызывает огромные экономические трудности. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное давление на инфляцию и влияют на глобальную экономическую активность", - говорится в сообщении ФРС.

Кроме того, ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств и ипотечных ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Bloomberg назвал основные риски для мировой экономики в 2022 году. В частности, среди рисков указывалось, что повышение базовой процентной ставки со стороны ФРС США может негативно повлиять на рынки. Дополнительными рисками являются уже завышенные цены на активы. Издание отмечало, что если в 2022 году ФРС трижды повысит ставку и заявит готовность дойти до 2,5%, в 2023 году США ждет рецессия.

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