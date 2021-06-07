По словам премьер-министра, заявители начнут получать выплаты с 7 июня.

Выплаты работникам малых предприятий и физическим лицам - предпринимателям, деятельность которых пострадала от введения карантина, уже получили 175 тыс. человек.

Об этом на селекторном совещании в Офисе президента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Уже осуществлена выплата материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, на сумму 1,4 млрд грн. Средства получили 175 тыс. человек", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, всего было зарегистрировано почти 340 тыс. заявок на получение такой помощи.

Остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня.

Коронавирус и помощь ФОПам

30 марта Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч.

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Автор: Наталья Ничишина