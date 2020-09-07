Дефицит расширенного бюджета сократится.

В 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Такой прогноз обнародовало Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Как говорится в прогнозе, после сокращения экономики ожидается восстановительный рост, который составит 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах.

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Дефицит бюджета

Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного бюджета достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточено на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение.

Также сообщается, что дефицит расширенного бюджета сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

Инфляционное давление

В Fitch отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г/г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ на 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году.

Госдолг

Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022—2023 годах.

Предыдущие прогнозы

5 сентября 2020 года Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.

30 июня 2020 года Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.

15 июня 2020 года Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины

20 мая 2020 года S&P Global Ratings прогнозировал падение экономики Украины в этом году на 5,5%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН