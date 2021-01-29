Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что предоставление макрофинансовой помощи ЕС зависит от передачи всех государственных медзакупок в ГП "Медицинские закупки Украины".
Об этом он написал в Twitter.
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В частности, посол ЕС отреагировал на аналитическую статью неправительственной организации Atlantic Council, в которой говорилось, что "проблемы Украины с вакцинами обостряются с ростом напряжения между Министерством здравоохранения и агентством "Медицинские закупки Украины".
"Передача всех централизованных государственных закупок в агентство также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - заявил Маасикас.
Медицинские закупки Украины
Как сообщал УНИАН, 15 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что закупать вакцины от COVID-19 для Украины будет международная организация Crown Agents. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.
По словам министра, Crown Agents будет иметь полномочия на заключение контрактов в соответствии с предварительно проведенными Минздравом и руководством государства переговорами, а также на логистическое сопровождение грузов.
Степанов подчеркнул, что изменить закупочную организацию решено потому, что по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины" была крайне неэффективной.
"Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.
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