Речь идет о передаче всех медицинских закупок в ГП "Медицинские закупки Украины".

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что предоставление макрофинансовой помощи ЕС зависит от передачи всех государственных медзакупок в ГП "Медицинские закупки Украины".

Об этом он написал в Twitter.

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В частности, посол ЕС отреагировал на аналитическую статью неправительственной организации Atlantic Council, в которой говорилось, что "проблемы Украины с вакцинами обостряются с ростом напряжения между Министерством здравоохранения и агентством "Медицинские закупки Украины".

"Передача всех централизованных государственных закупок в агентство также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - заявил Маасикас.

Медицинские закупки Украины

Как сообщал УНИАН, 15 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что закупать вакцины от COVID-19 для Украины будет международная организация Crown Agents. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

По словам министра, Crown Agents будет иметь полномочия на заключение контрактов в соответствии с предварительно проведенными Минздравом и руководством государства переговорами, а также на логистическое сопровождение грузов.

Степанов подчеркнул, что изменить закупочную организацию решено потому, что по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины" была крайне неэффективной.

"Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", - добавил министр.

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Автор: Виталий Саенко