При этом треть респондентов сообщают, что период финансовой устойчивости их бизнеса будет составлять несколько месяцев.

О полном отсутствии резервных финансовых средств уже информируют 24% опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

Отмечается, что треть респондентов, а именно 32%, сообщают, что в период финансовой устойчивости их бизнеса будет составлять несколько месяцев, и еще 22% рассчитывают на 1 месяц. На полугодовой запас прочности рассчитывает 9% респондентов, а год и больше смогут продержаться только 5% опрошенных представителей МСБ.

Пока же 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ. При этом 13% перешли на работу онлайн. Только 4% представителей МСБ сейчас планируют закрывать свой бизнес.

Несмотря на ограниченные ресурсы, владельцы компаний стараются всячески поддерживать своих сотрудников. Почти треть - 27% - продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату вперед. К тому же, 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры для поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем. Часто владельцы бизнеса помогают сотрудникам из собственных средств.

Однако 21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату, остальные 19% были вынуждены сократить выплаты, 17% - отправить персонал в неоплачиваемые отпуска, а 8% – увольнять людей.

Помощью от государства в размере 6500 грн в рамках "поддержки" планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей МСБ, по 19% либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.

Малый бизнес также активно приобщается к помощи армии и теробороне. Подавляющее большинство опрошенных - 67% - помогают финансово, 26% - предоставляют услуги, 24% - поставляют продукцию, 10% – медикаменты, 9% – средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, которые сейчас защищают страну. Также предприниматели приобщаются к борьбе на информационном фронте, волонтерят, предоставляют транспорт, поддерживают переселенцев и беженцев.

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