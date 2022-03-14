Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл подробности нового законопроекта о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"По результатам заседания Комитета принято решение утвердить новый доработанный законопроект... Это проект закона о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения", - написал Гетманцев.
По словам депутата, данный проект закона предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физических лиц-предпринимателей 1 и 2 групп уплата единого налога является добровольной.
Кроме этого, определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога.
Также предусматривается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза с горючего, освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите, ограничение месячного вознаграждения госслужащих десятью размерами минимальной заработной платы.
Кроме этого, планируется освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.