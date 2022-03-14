Предусматривается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза с горючего

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл подробности нового законопроекта о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"По результатам заседания Комитета принято решение утвердить новый доработанный законопроект... Это проект закона о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения", - написал Гетманцев.

По словам депутата, данный проект закона предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей. Для физических лиц-предпринимателей 1 и 2 групп уплата единого налога является добровольной.

Кроме этого, определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога.

Также предусматривается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза с горючего, освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите, ограничение месячного вознаграждения госслужащих десятью размерами минимальной заработной платы.

Кроме этого, планируется освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

Война против Украины: