Украинцы могут получить денежную помощь от эстонского совета / фото УНИАН

Международные организации продолжают помогать украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.

Так, кроме выплат от ООН, ЮНЕСКО и других иностранных организации, украинские семьи из 12 областей могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от Эстонского совета, сообщает "Пенсионный курьер" в Telegram-канале.

"В рамках программы предоставления многоцелевой материальной помощи для поддержки украинцев пострадавших от войны, Эстонским советом по делам беженцев и Запорожским благотворительным фондом "Єдність за майбутнє", предусматривается предоставление определенных выплат", - говорится в сообщении.

Получить помощь могут жители 12 областей Украины:

  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Кировоградской,
  • Луганской,
  • Николаевской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Черкасской
  • Черниговской.

Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека на 1 или 3 месяца (в зависимости от области) и предоставляется максимум на 5 членов семьи.

Помощь оказывают уязвимым слоям населения. Оценку уязвимости осуществляет специальный консультант. В частности, в первую очередь денежная помощь будет предоставляться:

  • семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;
  • семьям, которые полностью потеряли жилье или жилье которых подверглось значительным разрушениям;
  • людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;
  • одинокой матери / отцу с несовершеннолетними детьми;
  • семьям с новорожденными детьми;
  • беременным и женщинам, которые кормят новорожденных;
  • малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
  • старикам и тому подобное.

Как получить помощь от эстонского совета

  • Позвонить в колл-центр по номеру: 0-800-334-056 (работает ежедневно с 9.00 до 19.00) и ввести цифру, согласно области проживания:
  1. Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;
  2. Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;
  3. Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;
  4. Днепропетровская, Луганская и Харьковская.

В течение звонка консультант осуществит оценку уязвимости и если человек соответствует условиям, он введет номер его мобильного в базу данных. Только после подтверждения от консультанта можно перейти к следующему шагу.

  • После утверждения консультантом и ввода номера в базу данных нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.
  • Ждете на рассмотрение заявки. Консультант может дополнительно позвонить, чтобы уточнить информацию и задать дополнительные вопросы.

После финального подтверждения средства переведут на указанный банковский счет. Статус заявки можно проверить по ссылке.

Ранее УНИАН писал, что украинцы могут получить денежную помощь от криптобиржи: в Минцифры сообщили детали.

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