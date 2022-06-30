Международные организации продолжают помогать украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.
Так, кроме выплат от ООН, ЮНЕСКО и других иностранных организации, украинские семьи из 12 областей могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от Эстонского совета, сообщает "Пенсионный курьер" в Telegram-канале.
"В рамках программы предоставления многоцелевой материальной помощи для поддержки украинцев пострадавших от войны, Эстонским советом по делам беженцев и Запорожским благотворительным фондом "Єдність за майбутнє", предусматривается предоставление определенных выплат", - говорится в сообщении.
Получить помощь могут жители 12 областей Украины:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Луганской,
- Николаевской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Черкасской
- Черниговской.
Сумма пособия составляет 2220 грн на одного человека на 1 или 3 месяца (в зависимости от области) и предоставляется максимум на 5 членов семьи.
Помощь оказывают уязвимым слоям населения. Оценку уязвимости осуществляет специальный консультант. В частности, в первую очередь денежная помощь будет предоставляться:
- семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;
- семьям, которые полностью потеряли жилье или жилье которых подверглось значительным разрушениям;
- людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;
- одинокой матери / отцу с несовершеннолетними детьми;
- семьям с новорожденными детьми;
- беременным и женщинам, которые кормят новорожденных;
- малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
- старикам и тому подобное.
Как получить помощь от эстонского совета
- Позвонить в колл-центр по номеру: 0-800-334-056 (работает ежедневно с 9.00 до 19.00) и ввести цифру, согласно области проживания:
- Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;
- Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;
- Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;
- Днепропетровская, Луганская и Харьковская.
В течение звонка консультант осуществит оценку уязвимости и если человек соответствует условиям, он введет номер его мобильного в базу данных. Только после подтверждения от консультанта можно перейти к следующему шагу.
- После утверждения консультантом и ввода номера в базу данных нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.
- Ждете на рассмотрение заявки. Консультант может дополнительно позвонить, чтобы уточнить информацию и задать дополнительные вопросы.
После финального подтверждения средства переведут на указанный банковский счет. Статус заявки можно проверить по ссылке.
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